Зеленський на Генасамблеї ООН: Росія знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН. Він сказав, що Володимир Путін не може подолати українців на полі бою, тож тисне ударами по інфраструктурі.

Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.

"Будь-який удар по ядерній інфраструктурі несе глобальний величезний ризик", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що ядерні реактори повинні бути захищені.

Він сказав, що цього року в березні отримав жахливий звіт: російські ракети літали біля ядерного реактора в Запорізькій області. Росіяни створили чергову загрозу, не думаючи про наслідки.

За словами президента, це були жахливі хвилини, коли ніхто не знав, чи вдарить і як вдарить ворог по ядерних реакторах та чи призведе це до катастрофи. ЗАЕС все ще перебуває в окупації, а отже – під загрозою. Ядерна катастрофа на ній може стати найбільшим джерелом радіації у Європі та, можливо, навіть світі.

Саме тому, за словами президента, його Формула миру враховує ядерну безпеку. Росія відмовляється від цієї формули, бо ненавидить, коли не може щось контролювати, вважає президент.

"Росія знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру і потенційно мільйони українців можуть залишитися без тепло взимку. І саме цього прагне Путін", – сказав він.

Президент закликав членів ООН підтримувати Формулу миру і залишатися в єдності, аби побороти агресора.