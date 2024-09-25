Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час виступу на Радбезі ООН звернувся до Кремля і його представників. Він зазначив, що росіяни сидять за столом Радбезу, але дії їхньої країни розривають Статут ООН.

Леммі додав, що Росія сидить за столом Радбезу, але намагалася зруйнувати майбутнє ООН своїми поправками до Пакту. Росія заявляє, що підтримує Глобальний Південь, але грубо порушує міжнародне право.

"Володимире Путін, коли ти запускаєш ракети по українських лікарнях, ми знаєм, хто ти. Коли ти відсилаєш найманців в африканські країни, ми знаємо, хто. Коли ти вбиваєш опонентів у містах Європи, ми знаємо, хто ти. Твоє вторгнення – твій власний інтерес. Ти самотній", – сказав Леммі.

Він вважає, що Путін прагне розширити його мафіозну країну до мафіозної імперії, побудованої на корупції.

Putin’s invasion of Ukraine is in his interest - and his interest alone.



To expand his mafia state into a mafia empire.



This government will call out Putin’s imperialism for what it is. pic.twitter.com/P2EJLXxdJm — David Lammy (@DavidLammy) September 25, 2024