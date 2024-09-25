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Міністр закордонних справ Британії емоційно звернувся до очільника Росії на Радбезі ООН: "Путін, ми знаємо, хто ти"

Девід Леммі вважає, що Путін прагне розширити свою мафіозну країну до мафіозної імперії. 

Міністр закордонних справ Британії емоційно звернувся до очільника Росії на Радбезі ООН: "Путін, ми знаємо, хто ти"
міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: David Lammy в X

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час виступу на Радбезі ООН звернувся до Кремля і його представників. Він зазначив, що росіяни сидять за столом Радбезу, але дії їхньої країни розривають Статут ООН.

Леммі додав, що Росія сидить за столом Радбезу, але намагалася зруйнувати майбутнє ООН своїми поправками до Пакту. Росія заявляє, що підтримує Глобальний Південь, але грубо порушує міжнародне право.

"Володимире Путін, коли ти запускаєш ракети по українських лікарнях, ми знаєм, хто ти. Коли ти відсилаєш найманців в африканські країни, ми знаємо, хто. Коли ти вбиваєш опонентів у містах Європи, ми знаємо, хто ти. Твоє вторгнення – твій власний інтерес. Ти самотній", – сказав Леммі.

Він вважає, що Путін прагне розширити його мафіозну країну до мафіозної імперії, побудованої на корупції.

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