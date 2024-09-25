Боррель: ЄС продовжить підтримку України незалежно від результатів американських виборів

Європейський Союз буде підтримувати Україну незалежно від того, що робитиме нова адміністрація США.

Про це в Нью-Йорку під час пресконференції за підсумками засідання Ради Безпеки ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

Він відповів на запитання, чи готується Євросоюз до зміни політики США щодо допомоги Україні у разі обрання президентом Дональда Трампа.

"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу – ред.) від США", – сказав Боррель.

Він додав, що Євросоюз уже надав Україні допомоги на понад 100 мільярдів євро, з них 45 мільярдів євро - це військова підтримка.

"Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", – заявив глава європейської дипломатії.

Також Боррель нагадав, що на початку війни ніхто не очікував, що Україна чинитиме спротив, адже Росія була четвертою країною світу за обсягом військових витрат, в той час як Україна знаходилася на 35-му місці.

"Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", – наголосив Боррель.

У Нью-Йорку проходить 79-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Тема цьогорічних дебатів високого рівня: "Нікого не залишити осторонь: спільні дії в ім'я миру, сталого розвитку та людської гідності для нинішнього і майбутніх поколінь".