Зеленський обговорив з Ердоганом роль Туреччині в реалізації Формули миру

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і запросив його до України.
Президенти обговорили розвиток партнерства, зокрема нарощування двосторонньої торгівлі, інвестиції і економічну співпрацю, а також – участь турецьких компаній у відбудові України. Про це йдеться у Telegram Зеленського.
"Обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули", – написав український президент.
Більше на цю тему – в інтерв'ю з послом Туреччини Василем Боднарем: "Туреччина не прагне переговорів чи миру на умовах Росії. Їм це невигідно, їм вигідна наша перемога".
Також на полях засідання Ради безпеки ООН у США Зеленський зустрівся зі словенським прем'єром Робертом Голобом. З ним також йшлося про реалізацію Формули миру.
"Сподіваємося на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення ЄС обійняла представниця Словенії", – сказав президент, подякувавши країні за оборонну підтримку українців.
- Президент України перебуває з візитом у США. Учора він виступив на Раді безпеки ООН, а в наступні дні в нього заплановані зустрічі з президентом США і кандидатами від обох партій. Він презентує їм так званий план перемоги, покликаний змусити Росію до закінчення війни та посилити позиції України.