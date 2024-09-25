Китай успішно випробував міжконтинентальну балістичну ракету

Це перший випадок, коли Китай публічно оголосив про випробування міжконтинентальної балістичної ракети у Тихому океані за понад чотири десятиліття. Балістична ракета DF-41 здатна досягти материкової частини США.

Китай заявив, що успішно запустив міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) в Тихий океан, повідомляє CNN.

Телеканал назвав це рідкісним публічним випробуванням такої зброї, яке відбувається на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами та їхніми регіональними союзниками.

Міністерство оборони Китаю заявило, що міжконтинентальна балістична ракета з фіктивною боєголовкою була запущена о 8:44 ранку 25 вересня за пекінським часом і впала у визначений район у відкритому морі Тихого океану. Траєкторія польоту ракети чи місце приземлення не уточнюється.

Китайське відомство заявило, що запуск, здійснений ракетними силами Народно-визвольної армії, був частиною їхнього звичайного щорічного навчання і не був спрямований на жодну країну чи ціль. Це сталося, коли Китай і Росія проводять спільні військово-морські навчання в прилеглих морях поблизу Японії.

Китай «повідомив відповідні країни заздалегідь», заявило державне інформаційне агентство Xinhua в окремому звіті, не уточнюючи, кого саме воно сповістило.

Запуск «ефективно перевірив характеристики озброєння та обладнання, а також рівень підготовки військ і досяг очікуваних цілей», повідомляє Xinhua.

Це перший випадок, коли Китай публічно оголосив про випробування МБР у Тихому океані за понад чотири десятиліття.

У середу Міністерство оборони Китаю та державні ЗМІ повідомили небагато деталей про випробування, включаючи тип запущеної МБР. Остання міжконтинентальна балістична ракета країни, відома як DF-41, має діапазон від 12 000 до 15 000 кілометрів (7 400 до 9 300 миль) і здатна досягти материкової частини США.

Зазначимо, нещодавно в РФ четверте поспіль льотне випробування ракети “Сармат” закінчилося невдачею. Докладніше про це читайте у матеріалі – “Сармат” не полетів.