Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаСвіт

Reuters: У Лівані сталася повторна серія вибухів. Детонували рації та радіоприймачі

Попередньо відомо, що внаслідок вибухів загинула одна людина, понад 100 поранені.

Reuters: У Лівані сталася повторна серія вибухів. Детонували рації та радіоприймачі
Бойовики «Хезболли» несуть труну із загиблим унаслідок вибуху портативних пейджерів
Фото: EPA/UPG

18 вересня на півдні Лівану сталася повторна серія вибухів. Цього разу здетонували райції та радіоприймачі, які використовуються "Хезболлою".

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в органах безпеки.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що попередньо відомо, що одна людина загинула та понад 100 поранених. Раніше державне інформаційне агентство повідомило про трьох загиблих.

Принаймні один з вибухів стався поблизу похорону, організованого угрупованням "Хезболла" для загиблих напередодні, коли по всій країні вибухнули тисячі пейджерів, що використовувалися угрупуванням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies