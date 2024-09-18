Reuters: У Лівані сталася повторна серія вибухів. Детонували рації та радіоприймачі

Попередньо відомо, що внаслідок вибухів загинула одна людина, понад 100 поранені.

18 вересня на півдні Лівану сталася повторна серія вибухів. Цього разу здетонували райції та радіоприймачі, які використовуються "Хезболлою".

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в органах безпеки.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що попередньо відомо, що одна людина загинула та понад 100 поранених. Раніше державне інформаційне агентство повідомило про трьох загиблих.

Принаймні один з вибухів стався поблизу похорону, організованого угрупованням "Хезболла" для загиблих напередодні, коли по всій країні вибухнули тисячі пейджерів, що використовувалися угрупуванням.

Велика кількість членів ліванського збройного угруповання "Хезболла", серед яких бойовики і медики, були поранені внаслідок масового вибуху пейджерів 17 вересня.