“Хезболла” обіцяє покарати Ізраїль після вибухів пейджерів у Лівані

Парамедики транспортують поранену особу до медичного центру Американського університету Бейрута після інциденту з використанням

“Хезболла” пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів пейджерів по всьому Лівану, внаслідок чого було вбито щонайменше вісім людей і поранено майже 3 тис.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр інформації Лівану Зіад Макарі засудив підрив пейджерів і назвав його “ізраїльською агресією”.

Міністр охорони здоров'я Лівану Фірасс Абіад заявив, що вісім людей загинули та 2750 отримали поранення в результаті вибуху пейджера, 200 з них перебувають у критичному стані.

"Хезболла" стверджує, що серед загиблих є щонайменше двоє її бійців і маленька дівчинка.

За даними джерел Reuters, серед жертв є сини високопосадовців “Хезболли”, одним із убитих був син члена ліванського парламенту, члена “Хезболли”, Алі Аммара.

“Це не напад на одну, дві чи три особи. Це напад на цілу націю”, - сказав високопоставлений представник “Хезболли” Хусейн Халіл.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".

Державний департамент США заявив, що занадто рано говорити про те, як вибухи пейджерів у Лівані можуть вплинути на припинення вогню в Газі.

В свою чергу, ізраїльські військові відмовилися відповідати на запитання про вибухи. При цьому ізраїльський військовий представник сказав, що начальник штабу генерал-майор Герзі Галеві зустрівся зі старшими офіцерами у вівторок увечері, щоб оцінити ситуацію.

Він зауважив, що "треба й надалі зберігати пильність", хоча жодних змін у політиці не було оголошено.

Як повідомляє напівофіційне інформаційне агентство Ірану Fars, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані отримав “поверхневі травми” внаслідок вибуху пейджера і перебував під наглядом у лікарні.