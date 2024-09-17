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В Індії змінять головного міністра території Делі, який критикує прем'єра Моді

Посаду отримає міністерка освіти Делі Атіші Марлена Сінгх. Чинний міністр Арвінд Кеджрівал оголосив про відставку.

В Індії змінять головного міністра території Делі, який критикує прем'єра Моді
Фото: Vipin Kumar/Hindustan Times/Sipa USA

Міністерка освіти Делі Атіші Марлена Сінгх має намір обійняти посаду головного міністра території столиці країни, пише DW з посиланням на керівну партію Aam Aadmi Party (AAP).

Чинний міністр Арвінд Кеджрівал, який є критиком прем'єр-міністра Нарендри Моді, оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як минулого тижня Верховний суд країни випустив його під заставу.

Він був ув'язнений протягом майже шести місяців через звинувачення в тому, що його партія брала відкати в обмін на ліцензії на продаж алкогольних напоїв.

“Ми скликали нараду, на якій було одноголосно вирішено, що Атіші передадуть обов’язки головного міністра до наступних виборів у Делі”, ‒ сказав ЗМІ високопоставлений лідер AAP і міністр Гопал Рай.

Кеджрівал, який перебував при владі в Делі протягом 10 років, має передати заяву про відставку сьогодні. Він заявив, що не повернеться на посаду головного міністра, доки його партію не переоберуть на майбутніх виборах.

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Кеджрівал також закликав виборчу комісію країни провести дострокові вибори у листопаді замість лютого 2025 року.

Лідер опозиції та його партія заперечують звинувачення у хабарництві та стверджують, що арешти лідерів AAP є “політично мотивованими” партією Бхаратія Джаната (BJP) прем’єра Моді.

Арешт Кеджрівала в березні відбувся лише за місяць до проведення в Індії національних виборів.

Раніше його випустили під заставу на кілька тижнів, щоб агітувати на виборах. Після завершення голосування він повернувся під варту.

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