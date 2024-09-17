В Індії змінять головного міністра території Делі, який критикує прем'єра Моді

Міністерка освіти Делі Атіші Марлена Сінгх має намір обійняти посаду головного міністра території столиці країни, пише DW з посиланням на керівну партію Aam Aadmi Party (AAP).

Чинний міністр Арвінд Кеджрівал, який є критиком прем'єр-міністра Нарендри Моді, оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як минулого тижня Верховний суд країни випустив його під заставу.

Він був ув'язнений протягом майже шести місяців через звинувачення в тому, що його партія брала відкати в обмін на ліцензії на продаж алкогольних напоїв.

“Ми скликали нараду, на якій було одноголосно вирішено, що Атіші передадуть обов’язки головного міністра до наступних виборів у Делі”, ‒ сказав ЗМІ високопоставлений лідер AAP і міністр Гопал Рай.

Кеджрівал, який перебував при владі в Делі протягом 10 років, має передати заяву про відставку сьогодні. Він заявив, що не повернеться на посаду головного міністра, доки його партію не переоберуть на майбутніх виборах.

Кеджрівал також закликав виборчу комісію країни провести дострокові вибори у листопаді замість лютого 2025 року.

Лідер опозиції та його партія заперечують звинувачення у хабарництві та стверджують, що арешти лідерів AAP є “політично мотивованими” партією Бхаратія Джаната (BJP) прем’єра Моді.

Арешт Кеджрівала в березні відбувся лише за місяць до проведення в Індії національних виборів.

Раніше його випустили під заставу на кілька тижнів, щоб агітувати на виборах. Після завершення голосування він повернувся під варту.