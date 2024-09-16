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Швеція бере на себе командування військами НАТО у Фінляндії

Ці підрозділи відповідатимуть за операції мирного часу. 

Швеція бере на себе командування військами НАТО у Фінляндії
Швеція візьме на себе командування військами НАТО у Фінляндії (ілюстративне фото)
Фото: YLE

Швеція візьме на себе основну відповідальність за керівництво так званими силами FLF (forward land forces), які будуть розміщені у Фінляндії.

Про це повідомляє Svenska Dagbladet.

Уточнюється, що йдеться не про базу НАТО, а про передові війська, які розташовані також в інших країнах на східному фланзі НАТО. У них служать військові з різних країн НАТО, керувє ними група з кількох десятків офіцерів.

Місцем дислокації військ у Фінляндії стане Лапландія.

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“Це робиться для того, щоб фіни могли зосередитися на захисті південних регіонів країни”, – повідомило одне з джерел видання.

FLF, тобто передові сухопутні війська, це війська з країн НАТО, які присутні та тренуються у мирний час. Такі війська є у всіх країнах на східному фланзі НАТО.

  • Парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю у сфері оборони між Фінляндією і США.
  • Угода передбачає, що Фінляндія відкриває 15 своїх військових баз для можливого використання силами США. Окрім іншого, до Фінляндії можуть перевезти американську оборонну техніку та солдатів.
  • Також документ створює основу для операцій Штатів і навіть більш постійного присутності. Схожі угоди США мають із понад двома десятками держав.
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