Швеція бере на себе командування військами НАТО у Фінляндії

Швеція візьме на себе основну відповідальність за керівництво так званими силами FLF (forward land forces), які будуть розміщені у Фінляндії.
Про це повідомляє Svenska Dagbladet.
Уточнюється, що йдеться не про базу НАТО, а про передові війська, які розташовані також в інших країнах на східному фланзі НАТО. У них служать військові з різних країн НАТО, керувє ними група з кількох десятків офіцерів.
Місцем дислокації військ у Фінляндії стане Лапландія.
“Це робиться для того, щоб фіни могли зосередитися на захисті південних регіонів країни”, – повідомило одне з джерел видання.
FLF, тобто передові сухопутні війська, це війська з країн НАТО, які присутні та тренуються у мирний час. Такі війська є у всіх країнах на східному фланзі НАТО.
- Парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю у сфері оборони між Фінляндією і США.
- Угода передбачає, що Фінляндія відкриває 15 своїх військових баз для можливого використання силами США. Окрім іншого, до Фінляндії можуть перевезти американську оборонну техніку та солдатів.
- Також документ створює основу для операцій Штатів і навіть більш постійного присутності. Схожі угоди США мають із понад двома десятками держав.