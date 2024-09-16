Макрон запропонував на посаду єврокомісара від Франції главу МЗС Сажурне

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне може зайняти пост єврокомісара на заміну Тьєррі Бретона, який несподівано подав у відставку.
Про це пише Politico.
Зазначається, що Сежурне, який був призначений міністром закордонних справ у січні, є близьким союзником президента Франції Еммануеля Макрона та давнім членом президентської партії Відродження. Він працював головою групи Renew в Європейському парламенті до призначення головним дипломатом Франції.
У своїй заяві президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Сежурне відповідає «всім необхідним критеріям» для посади єврокомісара.
Перед цим колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив про відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Раніше стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вкотре перенесла оприлюднення нового складу своєї комісії.
- Зазначається, що Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висунули жінок до складу наступної Єврокомісії.