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Макрон запропонував на посаду єврокомісара від Франції главу МЗС Сажурне

Перед цим чинний єврокомісар Тьєррі Бретон повідомив про відставку через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Макрон запропонував на посаду єврокомісара від Франції главу МЗС Сажурне
Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне може зайняти пост єврокомісара на заміну Тьєррі Бретона, який несподівано подав у відставку. 

Про це пише Politico.

Зазначається, що Сежурне, який був призначений міністром закордонних справ у січні, є близьким союзником президента Франції Еммануеля Макрона та давнім членом президентської партії Відродження. Він працював головою групи Renew в Європейському парламенті до призначення головним дипломатом Франції.

У своїй заяві президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Сежурне відповідає «всім необхідним критеріям» для посади єврокомісара. 

Перед цим колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив про відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

  • Раніше стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вкотре перенесла оприлюднення нового складу своєї комісії.
  • Зазначається, що Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висунули жінок до складу наступної Єврокомісії.
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