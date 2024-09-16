Зеленський відреагував на замах на Трампа: "політичному насильству немає місця ніде у світі"

Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував.

У X Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав. Він висловив сподівання на те, що всі будуть у безпеці.

"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він.

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024