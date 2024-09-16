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Зеленський відреагував на замах на Трампа: "політичному насильству немає місця ніде у світі"

Американські медіа писали про активну проукраїнську позицію підозрюваного. 

Зеленський відреагував на замах на Трампа: "політичному насильству немає місця ніде у світі"
Зеленський і Трамп у 2019 році
Фото: Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував. 

У X Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав. Він висловив сподівання на те, що всі будуть у безпеці. 

"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він. 

  • Учора вдень у флоридському гольф-клубі, де перебував Дональд Трамп, трапилася стрілянина: агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.
  • Низка медіа після інциденту поширила ім'я підозрюваного та розповіла, що той висловлював проукраїнські погляди і нібито відвідував Україну. 
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