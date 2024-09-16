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ФБР вважає, що чоловік з гвинтівкою у гольф-клубі міг готувати замах на Трампа

Вистрілити він не встиг – агент служби безпеки відкрив вогонь першим. 

ФБР вважає, що чоловік з гвинтівкою у гольф-клубі міг готувати замах на Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У США розповіли деталі про стрілянину в гольф-клубі Флориди, що відбулася в момент перебування там експрезидента і кандидата в президенти Дональда Трампа. Чоловіка з гвинтівкою, що стирчала з огорожі поля для гольфу, помітив агент Секретної служби, пише Politico.

Агент відкрив по ньому вогонь, але той втік. На місці перебування чоловіка зі зброєю знайшли гвинтівку з прицілом та камеру. На думку правоохоронців, підозрюваний мав намір зафільмувати те, що відбувається. 

Свідок помітив, як підозрюваний тікав на чорному Nissan, і сфотографував машину та номерний знак. Згодом підозрюваного зупинили та затримали органи влади на міжштатній трасі 95 у сусідньому окрузі Мартін. У заяві ФБР заявило, що "розслідує те, що виглядає як спроба вбивства колишнього президента Трампа".

  • Учора вдень під час перебування Дональда Трама в гольф-клубі трапилася стрілянина. Політик залишився неушкодженим. 
  • Близько двох місяців тому на Дональда Трампа вчинили замах під час його виступу перед виборцями. Куля пошкодила політику вухо. 
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