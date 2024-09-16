ФБР вважає, що чоловік з гвинтівкою у гольф-клубі міг готувати замах на Трампа

У США розповіли деталі про стрілянину в гольф-клубі Флориди, що відбулася в момент перебування там експрезидента і кандидата в президенти Дональда Трампа. Чоловіка з гвинтівкою, що стирчала з огорожі поля для гольфу, помітив агент Секретної служби, пише Politico.
Агент відкрив по ньому вогонь, але той втік. На місці перебування чоловіка зі зброєю знайшли гвинтівку з прицілом та камеру. На думку правоохоронців, підозрюваний мав намір зафільмувати те, що відбувається.
Свідок помітив, як підозрюваний тікав на чорному Nissan, і сфотографував машину та номерний знак. Згодом підозрюваного зупинили та затримали органи влади на міжштатній трасі 95 у сусідньому окрузі Мартін. У заяві ФБР заявило, що "розслідує те, що виглядає як спроба вбивства колишнього президента Трампа".
- Учора вдень під час перебування Дональда Трама в гольф-клубі трапилася стрілянина. Політик залишився неушкодженим.
- Близько двох місяців тому на Дональда Трампа вчинили замах під час його виступу перед виборцями. Куля пошкодила політику вухо.