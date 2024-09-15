У Венесуелі затримали громадян США, Чехії та Іспанії за підозрою у замаху на Мадуро

У Венесуелі затримали трьох громадян США, двох - Іспанії та одного - Чехії за підозрою у замаху на Ніколаса Мадуро та нападі на уряд, передає France24.
Арешті відбулися на тлі загострення напруженості між Венесуелою та Штатами й Іспанією через спірні президентські вибори 28 липня. Опозиція, як відомо, звинувачує Мадуро у фальсифікаціях.
Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабелло заявив, що "ми знаємо, що уряд США має стосунок до цієї операції". При цьому Штати звинувачення відкидають.
Також Кабелло пов'язав передбачувану змову затриманих зі спецслужбами США та Іспанії, а також з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Міністр сказав, що затримані начебто зв'язалися із французькими найманцями, із найманцями зі Східної Європи, і проводять операцію, "намагаючись атакувати нашу країну". При арештах, за словами венесуельського урядовця, вилучили понад 400 гвинтівок.
Представник Держдепартаменту заявив, що "будь-які твердження про причетність США до змови з метою повалення Мадуро є категоричною брехнею". При цьому посадовець підтвердив факт затримання військовослужбовця США і повідомив про "непідтверджені повідомлення про затримання ще двох громадян США у Венесуелі".
Вибори президента у Венесуелі: що відомо
- Венесуела переживає політичну кризу після того, як 28 липня влада оголосила Мадуро переможцем виборів.
- Опозиція з таким результатом не погоджувалася і завантажила в Інтернет детальні результати голосування, які свідчать про те, що саме Едмундо Гонзалеса переміг Мадуро.
- Ряд країн, зокрема, США, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки, відмовилися визнавати Мадуро президентом без оприлюднення Каракасом детальних результатів голосування.
- Згодом США визнали Гонзалеса переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро. Уряд президента затримав понад 2400 осіб.
- Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- Уряд Венесуели заявив, що опозиційний кандидат у президенти Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.