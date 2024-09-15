У Венесуелі затримали громадян США, Чехії та Іспанії за підозрою у замаху на Мадуро

У Венесуелі затримали трьох громадян США, двох - Іспанії та одного - Чехії за підозрою у замаху на Ніколаса Мадуро та нападі на уряд, передає France24.

Арешті відбулися на тлі загострення напруженості між Венесуелою та Штатами й Іспанією через спірні президентські вибори 28 липня. Опозиція, як відомо, звинувачує Мадуро у фальсифікаціях.

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабелло заявив, що "ми знаємо, що уряд США має стосунок до цієї операції". При цьому Штати звинувачення відкидають.

Також Кабелло пов'язав передбачувану змову затриманих зі спецслужбами США та Іспанії, а також з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Міністр сказав, що затримані начебто зв'язалися із французькими найманцями, із найманцями зі Східної Європи, і проводять операцію, "намагаючись атакувати нашу країну". При арештах, за словами венесуельського урядовця, вилучили понад 400 гвинтівок.

Представник Держдепартаменту заявив, що "будь-які твердження про причетність США до змови з метою повалення Мадуро є категоричною брехнею". При цьому посадовець підтвердив факт затримання військовослужбовця США і повідомив про "непідтверджені повідомлення про затримання ще двох громадян США у Венесуелі".

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