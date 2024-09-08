Опонент Мадуро виїхав із Венесуели до Іспанії та попросив політичного притулку

Уряд Венесуели заявив, що опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.
Про це пише ВВС.
Зазначається, що Гонсалес переховувався, і ордер на його арешт видали уже після того, як опозиція оскаржила результати президентських виборів, на яких підконтрольна уряду Національна виборча рада оголосила переможцем Ніколаса Мадуро.
Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес опублікувала у соцмережах повідомлення, що після «добровільного» пошуку притулку в іспанському посольстві у Каракасі кілька днів тому Гонсалес попросив в іспанського уряду політичного притулку.
За словами Родрігес, Каракас погодився на його безпечний проїзд і він поїхав.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Гонсалес покинув країну за власним бажанням і на літаку ВПС Іспанії. Він також підтвердив, що опозиційний венесуельський політик отримає притулок. Адвокат Гонсалеса теж підтвердив виїзд, але не надав жодних подробиць.
В той же час сили безпеки Венесуели оточили посольство Аргентини у Каракасі, де переховуються ще шість політичних опонентів президента Мадуро. У МЗС країни стверджують, що всередині готувалися теракти.
- Венесуела переживає політичну кризу після того, як 28 липня влада оголосила президента Мадуро переможцем виборів.
- Опозиція з таким результатом не погоджувалася і завантажила в Інтернет детальні результати голосування, які свідчать про те, що саме Гонсалес переміг Мадуро.
- Ряд країн, у тому числі США, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки, відмовилися визнавати президентом Мадуро без оприлюднення Каракасом детальних даних голосування.
- Згодом США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро. Уряд президента затримав понад 2400 осіб.
- Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- Гонсалес переховувався з 30 липня, побоюючись арешту після заяв провідних урядових політиків, які сказали, що він повинен бути «за ґратами».
- Офіс генерального прокурора, який тісно пов’язаний з адміністрацією Мадуро, звинуватив Гонсалеса в змові та підробці документів.
- Тим часом США арештували літак диктатора Мадуро, оскільки вирішили, що придбання цього літака було порушенням санкцій.