Опонент Мадуро виїхав із Венесуели до Іспанії та попросив політичного притулку

Уряд Венесуели заявив, що опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що Гонсалес переховувався, і ордер на його арешт видали уже після того, як опозиція оскаржила результати президентських виборів, на яких підконтрольна уряду Національна виборча рада оголосила переможцем Ніколаса Мадуро.

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес опублікувала у соцмережах повідомлення, що після «добровільного» пошуку притулку в іспанському посольстві у Каракасі кілька днів тому Гонсалес попросив в іспанського уряду політичного притулку.

За словами Родрігес, Каракас погодився на його безпечний проїзд і він поїхав.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Гонсалес покинув країну за власним бажанням і на літаку ВПС Іспанії. Він також підтвердив, що опозиційний венесуельський політик отримає притулок. Адвокат Гонсалеса теж підтвердив виїзд, але не надав жодних подробиць.

В той же час сили безпеки Венесуели оточили посольство Аргентини у Каракасі, де переховуються ще шість політичних опонентів президента Мадуро. У МЗС країни стверджують, що всередині готувалися теракти.