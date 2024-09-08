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Опонент Мадуро виїхав із Венесуели до Іспанії та попросив політичного притулку

Гонсалес покинув країну на літаку ВПС Іспанії.

Опонент Мадуро виїхав із Венесуели до Іспанії та попросив політичного притулку
Едмундо Гонзалес
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели заявив, що опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.

Про це пише ВВС. 

Зазначається, що Гонсалес переховувався, і ордер на його арешт видали уже після того, як опозиція оскаржила результати президентських виборів, на яких підконтрольна уряду Національна виборча рада оголосила переможцем Ніколаса Мадуро.

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес опублікувала у соцмережах повідомлення, що після «добровільного» пошуку притулку в іспанському посольстві у Каракасі кілька днів тому Гонсалес попросив в іспанського уряду політичного притулку.

За словами Родрігес, Каракас погодився на його безпечний проїзд і він поїхав.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Гонсалес покинув країну за власним бажанням і на літаку ВПС Іспанії. Він також підтвердив, що опозиційний венесуельський політик отримає притулок. Адвокат Гонсалеса теж підтвердив виїзд, але не надав жодних подробиць.

В той же час сили безпеки Венесуели оточили посольство Аргентини у Каракасі, де переховуються ще шість політичних опонентів президента Мадуро. У МЗС країни стверджують, що всередині готувалися теракти.

  • Венесуела переживає політичну кризу після того, як 28 липня влада оголосила президента Мадуро переможцем виборів. 
  • Опозиція з таким результатом не погоджувалася і завантажила в Інтернет детальні результати голосування, які свідчать про те, що саме Гонсалес  переміг Мадуро.
  • Ряд країн, у тому числі США, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки, відмовилися визнавати президентом Мадуро без оприлюднення Каракасом детальних даних голосування.
  • Згодом США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро. Уряд президента затримав понад 2400 осіб.
  • Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
  • Гонсалес переховувався з 30 липня, побоюючись арешту після заяв провідних урядових політиків, які сказали, що він повинен бути «за ґратами».
  • Офіс генерального прокурора, який тісно пов’язаний з адміністрацією Мадуро, звинуватив Гонсалеса в змові та підробці документів.
  • Тим часом США арештували літак диктатора Мадуро, оскільки вирішили, що придбання цього літака було порушенням санкцій. 
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