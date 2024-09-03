Прокуратура Венесуели вимагає арештувати суперника Мадуро на виборах

Офіс генерального прокурора Венесуели надав запит до слідства щодо видачі ордеру на арешт опозиційного лідера Едмундо Гонзалеса, що був суперником Ніколаса Мадуро на сфальсифікованих виборах.

Як повідомляє Reuters, формальним приводом для затримання є відмова політика свідчити у справі щодо сайту, на якому було оприлюднено результати президентських виборів з протоколами, що підтверджували перемогу Гонзалеса. Прокуратура викликала опозиціонера тричі, і кожен раз він не з'являвся на допит.

Сайт, який пов'язують з Гонзалесом, на думку правоохоронців диктаторської держави, "незаконно бере на себе функції виборчого комітету". Офіційний орган підрахунку голосів оголосив обраним президентом Ніколаса Мадуро, хоча не надав цьому факту документальних підтверджень.