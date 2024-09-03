У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
ГоловнаСвіт

Нетаньягу: Ізраїль рішуче помститься ХАМАС за вбивство 6 заручників

Ізраїльська відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні.

Нетаньягу: Ізраїль рішуче помститься ХАМАС за вбивство 6 заручників
Ізраїль рішуче помститься ХАМАС за вбивство 6 заручників, - Нетаньяху
Фото: скриншот відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попередив, що Ізраїль рішуче помститься ХАМАС після вбивства шести заручників.

Про це повідомляє CNN.

“Ми збираємося вимагати від ХАМАСу високу ціну; Я не збираюся говорити вам, якою буде ціна і що ми збираємося робити, тут буде елемент несподіванки”, – зазначив Нетаньягу на пресконференції.

Підписуйтесь на наш Google News

Він зауважив, що відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні. Тоді було вбито верховного командира підтримуваного Іраном угруповання Фуада Шукра.

  • Цими вихідними зі Смуги Гази вивезли тіла шести заручників, зокрема молодого громадянина США.
  • Після цього значну частину Ізраїлю охопили страйки на тлі все більшого гніву через неспроможність уряду забезпечити звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. 
  • Ізраїльські патологоанатоми повідомляють, що всіх шістьох застрелили з близької відстані протягом останніх кількох днів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies