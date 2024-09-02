Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Франції співпрацю в оборонній сфері

Також дипломати обговорили критичні потреби для для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії.

Про це розповів Міністр оборони України у мережі Facebook.

Зокрема, під час зустрічі дипломати приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями.

"Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим. Вдячний Франції за незмінну підтримку України та спільну роботу для порятунку людських життів та наближення справедливого миру", — розповів Рустем Умєров.

Українську делегацію на зустрічі представляли заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Генерал-майор Володимир Горбатюк детально поінформував про поточну оперативну ситуацію на полі бою, а генерал-лейтенант Микола Шевцов окреслив критичні потреби для посилення Збройних сил України.

"Засоби протиповітряної оборони та ракети до них залишаються нашим пріоритетом, адже росія продовжує ракетний терор проти наших міст. Ми маємо рішуче відповідати на ці терористичні акти, тому особливо важливим є також розширення далекобійних можливостей України", — зазначив Рустем Умєров.