Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, в новому складі Єврокомісії з’явиться окрема посада комісара з питань розширення, повідомляє "Європейська правда".

На стратегічному форумі в словенському місті Блед Фон дер Ляєн наголосила, що питання розширення ЄС повернулося на перше місце в європейському політичному порядку денному. Також вона зауважила, що в цьому не останню роль зіграла повномасштабна війна Росії проти України.

"Ми прагнемо сильної, конкурентоспроможної та безпечної Європи, вона охоплює Західні Балкани, а також Україну і Молдову в нашому Європейському Союзі і всіх тих, чиї європейські прагнення відповідають їхнім діям", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що країнам, які прагнуть стати частиною ЄС, доведеться втілити необхідні реформи та вирішити двосторонні суперечки.

"Я хочу, щоб наша робота (з розширення. – Ред.) ще більше прискорилася. У наступному складі Комісії розширення повинно стати постійною роботою, яка дозволить приділяти йому повну увагу. Саме тому я призначу спеціального комісара з питань розширення. Давайте писати історію разом", – повідомила фон дер Ляєн.

Досі в Єврокомісії портфель розширення об’єднували з портфелем сусідства. Йдеться про відносини ЄС із країнами Середземномор'я та Південного Кавказу, які не є членами Євросоюзу і не прагнуть до нього вступити.