Капсула Starliner вирушила з МКС без астронавтів

Екіпаж завершить свою місію лише наступного року.

Розроблений компанією Boeing апарат Starliner відстикувався від Міжнародної космічної станції для повернення на Землю. Через технічні проблеми, що супроводжували місію, екіпажу капсули довелося залишитися на МКС.

Як нагадує Reuters, американські астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс ще у червні мали прилетіти на Starliner додому після 8-денного тестового перебування на орбіті. Проте деякі системи капсули вийшли з ладу, а спеціалісти NASA вирішили, що не можуть гарантувати безпеку своїх співробітників під час повернення.

Тож шестигодинний шлях до Землі апарат нині долає без людей. Для цього спеціалісти Boeing завантажили туди спеціальне програмне забезпечення. У компанії сподіваються, що капсула вціліє після приземлення у Нью-Мексико, що дозволить вивчити причини технічних несправностей.

Замість восьми днів дуету Вілмора та Вільямс доведеться бути в космосі вісім місяців: повернути її вдасться лише у лютому 2025 року зусиллями компанії SpaceX.