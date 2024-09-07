Віцепрезидент США в уряді Буша Дік Чейні офіційно підтримав Камалу Гарріс

Найвпливовіший віцепрезидент в історії Сполучених Штатів за версією видання Washington Post республіканець Дік Чейні заявив про намір підтримати Камалу Гарріс на прийдешіх виборах глави держави.

Як пише The Guardian, Чейні оприлюднив офіційну заяву, в якій назвав лідера своєї партії Дональда Трампа "особою, що становить найбільшу загрозу для нашої республіки за 248 років її історії". Експосадовець звинуватив мільярдера у спробі "вкрасти вибори з використанням брехні та насильства, щоб залишитися при владі". На думку Чейні, такі дії "не дозволяють коли-небудь ще йому довіряти".

За таких обставин колишній віцепрезидент переконаний, що обов'язок кожного громадянина - "надати пріоритет країні, а не партійним інтересам, щоб захистити конституцію". Тож свій голос у листопаді Чейні віддасть за Камалу Гарріс.