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Віцепрезидент США в уряді Буша Дік Чейні офіційно підтримав Камалу Гарріс

Республіканець назвав кандидата від своєї партії "найбільшою загрозою республіці".

Віцепрезидент США в уряді Буша Дік Чейні офіційно підтримав Камалу Гарріс
Дік Чейні
Фото: EPA/UPG

Найвпливовіший віцепрезидент в історії Сполучених Штатів за версією видання Washington Post республіканець Дік Чейні заявив про намір підтримати Камалу Гарріс на прийдешіх виборах глави держави.

Як пише The Guardian, Чейні оприлюднив офіційну заяву, в якій назвав лідера своєї партії Дональда Трампа "особою, що становить найбільшу загрозу для нашої республіки за 248 років її історії". Експосадовець звинуватив мільярдера у спробі "вкрасти вибори з використанням брехні та насильства, щоб залишитися при владі". На думку Чейні, такі дії "не дозволяють коли-небудь ще йому довіряти". 

За таких обставин колишній віцепрезидент переконаний, що обов'язок кожного громадянина - "надати пріоритет країні, а не партійним інтересам, щоб захистити конституцію". Тож свій голос у листопаді Чейні віддасть за Камалу Гарріс. 

  • Дік Чейні працював в урядах чотирьох американських президентів. Свого часу він очолював Пентагон, а віцепрезидентом був за каденції Джорджа Буша-молодшого. У США переконані, що Чейні мав великий вплив на главу держави і самостійно ухвалював деякі рішення.
  • Напередодні публічно підтримала демократку й дочка Діка Чейні Ліз, яка є впливовою республіканкою. 
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