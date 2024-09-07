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Вирок у кримінальній справі проти Трампа відклали на час після виборів

Суддя мотивував рішення бажанням не створювати враження втручання у волевиявлення.

Вирок у кримінальній справі проти Трампа відклали на час після виборів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп домігся свого: суд у Нью-Йорку переніс визначення для республіканця покарання у справі про підкуп порнозірки, в рамках якої він став першим в історії США колишнім президентом зі статусом засудженого злочинця

Як пише Reuters, Трамп мав почути вирок 18 вересня, проте тепер це станеться 26 листопада, вже після виборів. А трохи раніше, 12 листопада, суддя Хуан Мерчан вирішить, чи не має справа узагалі бути закритою через епохальну ухвалу Верховного суду щодо наявності у Трампа президентського імунітету

Феміда аргументує перенесення вироку небажанням створити враження, що суд будь-яким чином втручається у процес виборів. У своїй ухвалі суддя Мерчан нагадав, що його діяльність є "чесною, позапартійною та аполітичною".

В разі обрання на посаду президента Трамп має можливість наказати Департаменту юстиції США припинити кримінальні переслідування за федеральними звинуваченнями. Проте впливу на справи, що розглядаються на рівні штату, республіканець не матиме, лише гарантувавши собі непотрапляння до в'язниці.

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