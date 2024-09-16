Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
ГоловнаСвіт

Єврокомісар Бретон іде з посади через конфлікт із фон дер Ляєн

Він також відповідає за постачання снарядів Україні.

Єврокомісар Бретон іде з посади через конфлікт із фон дер Ляєн
Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон
Фото: EPA/UPG

Колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив, що йде у відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я хотів би подякувати моїм колегам, службам Комісії, депутатам Європарламенту, державам-членам та моїй команді. Разом ми невтомно працювали над просуванням амбітного порядку денного ЄС", - написав Бретон та опублікував копію своєї заяви про відставку на ім’я фон дер Ляєн.

У ній ідеться про те, що в липні президентка звернулась до держав-членів з проханням висунути кандидатів до Колегії комісарів на 2024-2029 роки, уточнивши, що ті країни, які хочуть запропонувати кандидатуру чинного члена Комісії, не зобов'язані пропонувати двох кандидатів.

"25 липня президент Еммануель Макрон призначив мене офіційним кандидатом від Франції на другий мандат у Колегії комісарів - про що він уже публічно оголосив у кулуарах Європейської ради 28 червня. Кілька днів тому, на фінальній стадії переговорів про склад майбутньої Колегії, ви попросили Францію відкликати мою кандидатуру - з особистих причин, які ви жодного разу не обговорювали зі мною безпосередньо", - написав Бретон.

Зазначимо, що рік тому видання Politico писало, що місце Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії може посісти  Бретон.  

Тьєрі Бретон обіймав посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг Єврокомісії з 1 грудня 2019 року. Він був відповідальним за Європейську стратегію розвитку оборонної промисловості та програму з підтримки виробництва боєприпасів для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies