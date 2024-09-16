Єврокомісар Бретон іде з посади через конфлікт із фон дер Ляєн

Колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив, що йде у відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я хотів би подякувати моїм колегам, службам Комісії, депутатам Європарламенту, державам-членам та моїй команді. Разом ми невтомно працювали над просуванням амбітного порядку денного ЄС", - написав Бретон та опублікував копію своєї заяви про відставку на ім’я фон дер Ляєн.

У ній ідеться про те, що в липні президентка звернулась до держав-членів з проханням висунути кандидатів до Колегії комісарів на 2024-2029 роки, уточнивши, що ті країни, які хочуть запропонувати кандидатуру чинного члена Комісії, не зобов'язані пропонувати двох кандидатів.

"25 липня президент Еммануель Макрон призначив мене офіційним кандидатом від Франції на другий мандат у Колегії комісарів - про що він уже публічно оголосив у кулуарах Європейської ради 28 червня. Кілька днів тому, на фінальній стадії переговорів про склад майбутньої Колегії, ви попросили Францію відкликати мою кандидатуру - з особистих причин, які ви жодного разу не обговорювали зі мною безпосередньо", - написав Бретон.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024

Зазначимо, що рік тому видання Politico писало, що місце Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії може посісти Бретон.

Тьєрі Бретон обіймав посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг Єврокомісії з 1 грудня 2019 року. Він був відповідальним за Європейську стратегію розвитку оборонної промисловості та програму з підтримки виробництва боєприпасів для України.