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Фон дер Ляєн відкладає оприлюднення нового складу Європейської комісії на наступний тиждень

Очікувалося, що президентка завтра вранці зустрінеться з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступну колегію комісарів.

Фон дер Ляєн відкладає оприлюднення нового складу Європейської комісії на наступний тиждень
Скріншот відео
Фото: ЕРА/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перенесла оприлюднення нового складу своєї комісії на наступний тиждень, пише Politico з посиланням на ЗМІ.

Спочатку очікувалося, що команда фон дер Ляєн завтра вранці зустрінеться з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступну колегію комісарів.

Цю зустріч перенесено на наступний тиждень, коли Європейський парламент збиратиметься в Страсбурзі. За словами двох чиновників з верхівки парламенту, це відбудеться у вівторок або у середу вранці.

Вчора Словенія висунула на номінацію Марту Кос, колишню посолку, що допомагає фон дер Ляєн досягнути її мети ‒ мати більш гендерно збалансовану Комісію. Однак словенський парламент ще має підписати цю зміну, що відкладає оголошення єврокомісарів. Це дає президентці ЄК більше часу для консультацій з європейськими столицями, її комісарами та іншими щодо розподілу вищих посад у наступному складі виконавчого органу ЄС.

“Це складна головоломка, оскільки фон дер Ляєн має враховувати географічний баланс, політичний баланс і гендерний баланс”, ‒ зазначає Politico. 

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Фон дер Ляєн попросила європейські столиці надіслати двох кандидатів ‒ чоловіка та жінки, до її команди з 26 членів. Зазначимо, країни, які дозволили своєму комісару залишитися на посаді, отримали виключення з цього правила. 

Болгарія стала єдиною країною, яка підтримала цю вимогу, після чого фон дер Ляєн почала тиснула на країни, як от Словенія, щоб вони змінили свого кандидата.

  • Раніше стало відомо, що в новому складі Єврокомісії з’явиться окрема посада комісара з питань розширення. Дотепер в Єврокомісії портфель розширення об’єднували з портфелем сусідства. 
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