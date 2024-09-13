Єврокомісія анонсувала три способи продовження санкцій проти Росії, — Reuters

Для надання Україні позики у $50 млрд, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Європейська комісія представила послам ЄС три нові можливі способи продовження санкцій щодо російських активів. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України на суму 50 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням заяву дипломатів ЄС.

Активи, якими володіють члени G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, причому більша частина з них знаходиться в Європі в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

За словами трьох дипломатів ЄС, перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант — відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третій варіант — продовження терміну всіх санкцій, пов'язаних з Росією на 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.