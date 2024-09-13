Єврокомісія анонсувала три способи продовження санкцій проти Росії, — Reuters

Європейська комісія представила послам ЄС три нові можливі способи продовження санкцій щодо російських активів. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України на суму 50 мільярдів доларів.
Про це пише Reuters з посиланням заяву дипломатів ЄС.
Активи, якими володіють члени G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, причому більша частина з них знаходиться в Європі в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.
За словами трьох дипломатів ЄС, перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.
Другий варіант — відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.
Третій варіант — продовження терміну всіх санкцій, пов'язаних з Росією на 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.
- У червні члени G7 домовилися, що кредит на 50 мільярдів доларів для Києва країни надаватимуть відповідно до розміру їхніх економік.
- Зокрема, країни "Групи семи" нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі. Допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- ЄС на початку року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.