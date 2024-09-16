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​Урсула фон дер Ляєн може представити новий склад Єврокомісії у вівторок

Спершу президентка Єврокомісії зустрінеться з керівника політичних груп Європарламенту.

​Урсула фон дер Ляєн може представити новий склад Єврокомісії у вівторок
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може представити свою команду комісарів у вівторок, 17 вересня, 

Про це повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, пише Politico.

Затримка може бути пов'язана із ситуацією у Словенії, де парламент відмовляється призначити слухання щодо затвердження кандидатури Марти Кос на пост єврокомісарки. Крім того, вплинула на відтермінування оголошення складу Єврокомісії і відставка Тьєррі Бретона. Однак Париж оперативно знайшов йому заміну.

Подеста сказала, що "ми перебуваємо в тій же ситуації, що і в п'ятницю - президент сподівається, що зможе оголосити про Колегію завтра" і зауважила, що "24 години у політиці — це довгий термін, тому нам, як і раніше, потрібно чекати на підтвердження".

Члени Європейського парламенту також чекають на сигнали від фон дер Ляйєн. Спершу вона має зустрітися з головами політичних груп за зачиненими дверима , а опісля відбудеться пресконференція.

Цього року законодавці ЄС внесли зміни до внутрішніх правил Європарламенту, намагаючись зобов'язати голову Комісії інформувати їх про свої плани до початку серії слухань, на яких вони опитуватимуть потенційних комісарів. 

Минулого тижня президентка ЄК тиснула на парламент, аби він переніс слухання щодо кандидатур потенційних комісарів на жовтень, аби оновлена Європейська комісія могла розпочати роботу 1 листопада.

Однак поширена думка, що робота Єврокомісії розпочнеться не раніше початку грудня, особливо з огляду на складний графік роботи Європарламенту і тривалий процес слухань.

  • Колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив, що йде у відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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