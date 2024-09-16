США ввели санкції проти посадовців МВС Грузії і лідерів проросійського руху

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох посадових осіб уряду Грузії, пов'язаних з репресіями щодо протестувальників і політичних опонентів, та двох громадян Грузії, які причетні до придушення протестів.

Як ідеться на сайті Мінфіну, обмежувальні заходи ввели проти голови департаменту особливого призначення МВС Грузії Звіада Харазішвілі та його заступник Мілері Лагазаурі.

Також під санкціями - засновник проросійської медіакомпанії та однойменної партії Alt-Info Костянтин Моргошiя. Це медіа він використав для посилення дезінформації та мови ненависті і погроз на адресу протестувальників. Поруч із ним - один із лідерів ультраправого політичного руху Зураб Махарадзе.

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