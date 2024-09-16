США ввели санкції проти посадовців МВС Грузії і лідерів проросійського руху

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох посадових осіб уряду Грузії, пов'язаних з репресіями щодо протестувальників і політичних опонентів, та двох громадян Грузії, які причетні до придушення протестів.
Як ідеться на сайті Мінфіну, обмежувальні заходи ввели проти голови департаменту особливого призначення МВС Грузії Звіада Харазішвілі та його заступник Мілері Лагазаурі.
Також під санкціями - засновник проросійської медіакомпанії та однойменної партії Alt-Info Костянтин Моргошiя. Це медіа він використав для посилення дезінформації та мови ненависті і погроз на адресу протестувальників. Поруч із ним - один із лідерів ультраправого політичного руху Зураб Махарадзе.
Протести у Грузії через закон про "іноагентів"
- У червні 2024 року спікер парламенту Грузії підписав закон, який є аналогом російського "про іноагентів". Документ підписали в обхід президентського вето Саломе Зурабішвілі.
- З 1 серпня організації, яких стосується закон “Про прозорість іноземного впливу”, мають подати заяви до відповідних органів. Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Проти ухвалення закону протестували тисячі громадян Грузії. Студенти провідних грузинських вишів оголошували страйк. Протестувальників затримували, багато отримали поранення через зіткнення із силовиками.
- У липні США заморозили надання Грузії допомоги розміром 95 мільйонів доларів через "антидемократичні дії" грузинської влади. А посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.
- 26 жовтня у країні заплановані парламентські вибори. Прогнозується, що цього місяця можуть відновитися антиурядові протести.