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У Тбілісі учасник мітингу проти закону про “іноземних агентів” отримав чотири роки за гратами

Прихильники Георгія Шанідзе кажуть, що він став показовою жертвою російської влади у Грузії.

У Тбілісі учасник мітингу проти закону про “іноземних агентів” отримав чотири роки за гратами
Фото: Publika.ge

У Тбілісі суд до чотирьох років за гратами засудив Георгія Шанідзе, який виступав проти закону про “іноземних агентів”, пише Civil Georgia.

Шанідзе затримали під час акцій протесту проти закону. 

Спочатку Генеральна прокуратура країни висунула йому обвинувачення за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України ‒ за пошкодження камер спостереження, а пізніше за статтею 265 ‒ незаконний посів, вирощування та культивування рослини, яка містить наркотичні речовини. 

Суд 28 липня відхилив клопотання активіста про звільнення під заставу.

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Засідання проходило на тлі мітингу на підтримку Шанідзе біля будівлі суду. 

Його прихильники заявили: “Георгія Шанідзе російська влада Грузії обрала “найкращою жертвою” серед громадян, які борються проти російського закону, щоб залякати громадськість його показовим, демонстративним покаранням, посилити почуття безнадійності та несправедливості та зміцнити свої позиції перед виборами”.

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