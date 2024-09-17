Німецькі консерватори висунули кандидата у канцлери

Німецький правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) і його баварська сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) обрали лідера ХДС Фрідріха Мерца своїм кандидатом у канцлери на загальних виборах 2025 року.
Про це пише DW з посиланням на німецькі ЗМІ.
Його потенційний суперник, прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зедер з ХСС відмовився балотуватися як головний кандидат від консервативного блоку.
Іншим можливим кандидатом на цю посаду був прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст, який вчора підтримав Мерца.
Хто такий Фрідріх Мерц?
Мерц змагався за цю кандидатуру на початку 2000-х років, але тоді її отримала колишня канцлерка Ангела Меркель.
68-річний Мерц – економічний ліберал, який “посунув ХДС вправо" після того, як став головою партії в 2022 році. Його час на чолі партії слідує за 16-річним перебуванням Меркель на посаді канцлера. Мерц, зокрема, закликав до більш жорсткої лінії щодо міграції.
Консервативний блок ХДС/ХСС лідирує в опитуваннях громадської думки, і деякі опитування показують, що він випереджає спільну підтримку всіх трьох партій в урядовій коаліції канцлера Олафа Шольца.
Шольц з лівоцентристської партії соціал-демократів (SPD) керує за підтримки Партії зелених і орієнтованих на бізнес Вільних демократів (FDP).
- У серпні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив дату парламентських виборів. Голосування пройде 28 вересня 2025 року.
- Відповідно до німецького законодавства, чергові вибори до парламенту проводять між 46 і 48 місяцями після старту роботи новообраного Бундестагу.
- Наразі у Німеччині серед найбільш популярних партій ‒ опозиційна правоцентристська партія Християнсько-демократичний союз (її підтримує понад 30% німців) і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (18%). Партії чинної урядової коаліції – соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, "Зелені" та вільні демократи могли б набрати відповідно 15%, 10,5% і 5%, а нова політична сила "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) ‒ 9,5%.