Німецькі консерватори висунули кандидата у канцлери

Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини Фрідріх Мерц від консерваторів

Німецький правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) і його баварська сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) обрали лідера ХДС Фрідріха Мерца своїм кандидатом у канцлери на загальних виборах 2025 року.

Про це пише DW з посиланням на німецькі ЗМІ.

Його потенційний суперник, прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зедер з ХСС відмовився балотуватися як головний кандидат від консервативного блоку.

Іншим можливим кандидатом на цю посаду був прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст, який вчора підтримав Мерца.

Хто такий Фрідріх Мерц?

Мерц змагався за цю кандидатуру на початку 2000-х років, але тоді її отримала колишня канцлерка Ангела Меркель.

68-річний Мерц – економічний ліберал, який “посунув ХДС вправо" після того, як став головою партії в 2022 році. Його час на чолі партії слідує за 16-річним перебуванням Меркель на посаді канцлера. Мерц, зокрема, закликав до більш жорсткої лінії щодо міграції.

Консервативний блок ХДС/ХСС лідирує в опитуваннях громадської думки, і деякі опитування показують, що він випереджає спільну підтримку всіх трьох партій в урядовій коаліції канцлера Олафа Шольца.

Шольц з лівоцентристської партії соціал-демократів (SPD) керує за підтримки Партії зелених і орієнтованих на бізнес Вільних демократів (FDP).