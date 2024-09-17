Бербок пообіцяла Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги, аби “допомогти пережити зиму”

Росія планує відновити “зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним”, заявила міністерка закордонних справ Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму, пише DW.

“Очевидно, що наближається осінь, зима стукає у двері”, ‒ сказала Бербок під час поїздки до Молдови.

Вона додала, що Росія планує відновити “зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним”.

У минулому Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні напередодні різкого зниження температури.