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Бербок пообіцяла Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги, аби “допомогти пережити зиму”

Росія планує відновити “зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним”, заявила міністерка закордонних справ Німеччини.

Бербок пообіцяла Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги, аби “допомогти пережити зиму”
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму, пише DW.

“Очевидно, що наближається осінь, зима стукає у двері”, ‒ сказала Бербок під час поїздки до Молдови.

Вона додала, що Росія планує відновити “зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним”.

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У минулому Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні напередодні різкого зниження температури.

  • Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.
  • У Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу, водоканал перейшов на аварійно-резервне живлення. Вода подається в місто з пониженим тиском. Через відсутність електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси.
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