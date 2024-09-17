Бербок пообіцяла Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги, аби “допомогти пережити зиму”

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму, пише DW.
“Очевидно, що наближається осінь, зима стукає у двері”, ‒ сказала Бербок під час поїздки до Молдови.
Вона додала, що Росія планує відновити “зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні якомога нужденним”.
У минулому Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні напередодні різкого зниження температури.
- Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.
- У Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу, водоканал перейшов на аварійно-резервне живлення. Вода подається в місто з пониженим тиском. Через відсутність електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси.