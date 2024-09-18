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У Вірменії заявили про розкриття підготовки до держперевороту, інспірованого Росією

Відомо, що підозрювані проходили підготовку на військовій базі в Росії.

У Вірменії заявили про розкриття підготовки до держперевороту, інспірованого Росією
Ілюстративне фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

У Вірменії заявили про розкриття підготовки до держперевороту, інспірованого Росією, пише DW із посиланням на Слідчий комітет Вірменії.

Зазначається, що п'ять громадян Вірменії та двоє мешканців Нагірного Карабаху проходили тримісячну підготовку на військовій базі в Росії з метою подальшого повернення до Вірменії та "захоплення влади" в країні. 

Згідно із заявою, із завербованими проводилися бойові заняття. Вони також займалися вербуванням інших вірменських громадян.

Підозрювані отримували винагороду у розмірі 220 тисяч рублів на місяць. 

Правоохоронці дізналися про підготовку до держперевороту внаслідок оперативно-розшукових заходів, проведених Службою національної безпеки Вірменії, зокрема обшуків та допитів.

Водночас частина завербованих осіб відмовилася брати участь у російських навчаннях та повернулася до Вірменії. Трьох учасників змови затримано, четверо інших оголошено в розшук. Відносно всіх семи осіб порушено кримінальну справу.

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