FT: компанії Meta загрожує чималий антимонопольний штраф ЄС через “секретну рекламу” у Facebook

Компанії Meta загрожує у Євросоюзі чималий штраф за її ймовірні спроби домінувати на ринку секретної реклами ‒ на тлі боротьби Брюсселю з антиконкурентною практикою серед найбільших світових технологічних компаній, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Регулятори ЄС нібито вважають, що материнська компанія Facebook пов’язує свої безкоштовні послуги Marketplace із соціальною мережею, намагаючись “підірвати” своїх конкурентів.

Рішення блоку може бути ухвалене вже у жовтні і стане одним із останніх розслідувань, які курує Маргрете Вестагер ‒ єврокомісар з питань конкуренції, що незабаром залишає свою посаду.

У самій Meta кажуть, що заяви Європейської комісії безпідставні, а компанія продовжує співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати ‒ “наші інноваційні продукти є проспоживчими та проконкурентними”. Технологічний гігант стверджував, що Facebook Marketplace працює в умовах високої конкуренції та не використовує дані конкурентів на платформі, щоб конкурувати з ними.

Це антимонопольне розслідування було розпочато в 2019 році після звинувачень конкурентів у тому, що Facebook зловживає своїм домінуючим становищем, пропонуючи безкоштовні послуги, але одночасно отримуючи прибуток від даних (здебільшого від компаній), які він збирає на платформі.

У грудні 2022 року Європейська комісія надала перші висновки про те, що Meta спотворює конкуренцію на ринку онлайн-реклами, а також використовує дані, отримані від компаній безкоштовно, щоб потім продавати рекламу користувачам.

Компанія може оскаржити звинувачення. Якщо технічного гіганта визнають винним, йому можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10% його світового річного доходу, який у 2023 році склав майже 135 мільярдів доларів. Однак регулятори зазвичай застосовують набагато менші санкції.