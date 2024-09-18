В Європарламенті обговорили можливість призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні

Члени Європейського парламенту стоять, слухаючи гімн ЄС під час офіційного засідання з нагоди 20-ї річниці розширення ЄС, 24 кві

Сьогодні, 18 вересня, Європейський парламент (ЄП) обговорював питання про поширення національної картки угорця на росіян і білорусів і призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні через це.

Про це повідомляє Telex.

На обговоренні представниця Єврокомісії Стелла Кіріакідіс нагадала, що Угорщина спростила в’їзд для Росії та Білорусі. Враховуючи ворожість цих країн до ЄС та посилення російського саботажу в Європі таке рішення викликає питання.

Стелла Кіріакідіс повідомила, що Єврокомісія двічі зверталася до угорської влади із запитами щодо угорських заходів.

Також угорські рішення розкритикували євродепутати від правоцентристської Європейської народної партії до соціалістів і "Зелених".

Крім того, євродепутат від угорської опозиційної партії "Демократична коаліції" Чаба Мольнар стверджував, що уряд його країни відкрив двері для шпигунів, "сплячих агентів" і воєнних злочинців.

Головна доповідачка від лібералів Фаб'єн Келлер закликала Раду ЄС і держави-члени "розглянути питання про призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні".

В свою чергу представник євроскептиків із "Європейських консерваторів і реформістів" Мачей Вонсік наполягав, що не повинно бути ніякого послаблення санкцій проти Росії. Це стосується і візових санкцій, оскільки "путінська Росія повинна бути ізольована".

Водночас головний доповідач фракції “Європа суверенних націй” звинуватила Єврокомісію в лицемірстві, “оскільки вони роками пропускають мільйони нелегальних мігрантів до Європи без будь-яких перевірок”.

А представник Мі Хазанк вважає подвійними стандартами те, що блакитна карта ЄС “дає працівникам з-за меж ЄС набагато більше можливостей, ніж національна карта Угорщини”.

Спрощення в'їзду для росіян та білорусів до Угорщини

В кінці липня стало відомо, що Будапешт спрощує в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Робиться це через включення Росії та її поплічниці Білорусі до програми "національної картки", яка дозволяє видавати дозвіл на перебування в Угорщині для тих, хто прагне там працювати, на два роки з можливістю продовження. Для власників "національної картки" скасовані перевірки на загальноєвропейському рівні.

У Європарламенті вважають, що такі дії уряду Орбана можуть полегшити росіянам проведення гібридних атак у Європі, яким ЄС зараз всіма силами намагається запобігти.

Литва звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати рішення Угорщини "з точки зору цілісності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї". Вільнюс вважає, що країни-члени ЄС мають невикористані способи обмежити в'їзд громадянам РФ та Білорусі у Шенгенську зону.