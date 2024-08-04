​У Німеччині закликали посилити контроль кордону з Угорщиною після спрощення в’їзду для росіян

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Штюбген нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.
"Так само, як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зазначив він.
Голова МВС Німеччини Ненсі Фезер у цьому контексті сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.
"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", – підкреслила вона.
Найбільша група Європарламенту - Європейська народна партія - також поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".
Спрощення в'їзду для росіян та білорусів до Угорщини
- В кінці липня стало відомо, що Будапешт спрощує в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Робиться це через включення Росії та її поплічниці Білорусі до програми "національної картки", яка дозволяє видавати дозвіл на перебування в Угорщині для тих, хто прагне там працювати, на два роки з можливістю продовження. Для власників "національної картки" скасовані перевірки на загальноєвропейському рівні.
- У Європарламенті вважають, що такі дії уряду Орбана можуть полегшити росіянам проведення гібридних атак у Європі, яким ЄС зараз всіма силами намагається запобігти.
- Литва звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати рішення Угорщини "з точки зору цілісності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї". Вільнюс вважає, що країни-члени ЄС мають невикористані способи обмежити в'їзд громадянам РФ та Білорусі у Шенгенську зону.