​Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20, - The Economist

В останній день липня в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79.
Про це повідомляє британське видання The Economist.
"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва", - також повідомляє видання.
Решта винищувачів, обіцяні в рамках коаліції F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надходитимуть партіями протягом 2025 року.
Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Годжес зазначив, що він розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин затримки є "жалюгідна" відсутність навчальних місць для українських пілотів, мовні труднощі також зробили свій внесок.
"Україна має чудових, загартованих у боях льотчиків. Але F-16, навіть ці відносно старі, водночас дуже відрізняються і є складнішими за звичні для них МіГ-29 та Су-27 радянських часів", - прокоментував він.
Ще однією причиною затримки Годжес назвав те, що Україні необхідний час на створення інфраструктури та прийому літаків. F-16 потребує більшого обслуговування, ніж його російські аналоги. Бортінженери потребують такої ж підготовки, як і пілоти. Деякі ремонти та технічне обслуговування також можуть здійснюватися в сусідніх країнах НАТО Польщі та Румунії, що обурить Росію.
Ексначальник штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге наголосив, що винищувачі F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Ось чому вони були розгорнуті з великою часткою секретності, на розосереджених базах з підземними або надійними укриттями. Але таке розпорошення ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.
- В кінці липня видання Bloomberg повідомило, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну. Міністр оборони Великобританії зазначив, що F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35.
- Наразі США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".