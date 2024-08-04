​Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20, - The Economist

В останній день липня в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79.

Про це повідомляє британське видання The Economist.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва", - також повідомляє видання.

Решта винищувачів, обіцяні в рамках коаліції F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надходитимуть партіями протягом 2025 року.

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Годжес зазначив, що він розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин затримки є "жалюгідна" відсутність навчальних місць для українських пілотів, мовні труднощі також зробили свій внесок.

"Україна має чудових, загартованих у боях льотчиків. Але F-16, навіть ці відносно старі, водночас дуже відрізняються і є складнішими за звичні для них МіГ-29 та Су-27 радянських часів", - прокоментував він.

Ще однією причиною затримки Годжес назвав те, що Україні необхідний час на створення інфраструктури та прийому літаків. F-16 потребує більшого обслуговування, ніж його російські аналоги. Бортінженери потребують такої ж підготовки, як і пілоти. Деякі ремонти та технічне обслуговування також можуть здійснюватися в сусідніх країнах НАТО Польщі та Румунії, що обурить Росію.

Ексначальник штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге наголосив, що винищувачі F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Ось чому вони були розгорнуті з великою часткою секретності, на розосереджених базах з підземними або надійними укриттями. Але таке розпорошення ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.