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Канада розширила санкційний список членів ХАМАСу

Санкції стосуються одинадцяти осіб і двох організацій, які беруть участь у фінансовій мережі ХАМАС.

Канада розширила санкційний список членів ХАМАСу

Канада запровадила додаткові санкції проти ХАМАСу. Як йдеться у МЗС Канади, йдеться про додатковий санкційний список, куди увійшли одинадцять осіб і дві організації, які беруть участь у фінансовій мережі ХАМАС. 

Зазначається, що особи та організації, яких внесли у список, прямо чи опосередковано брали участь у сприянні, підтримці та наданні фінансування. Це у Канаді вважають "невід’ємною частиною планування та виконання нападів на Ізраїль, які почалися 7 жовтня 2023 року".

"Канада однозначно засуджує жорстокі терористичні атаки, здійснені ХАМАСом 7 жовтня 2023 року. Ці жахливі атаки включали вбивство, каліцтво та викрадення невинних цивільних осіб, у тому числі дітей", – йдеться у заяві. 

Також у МЗС додали, що ці обмеження є ще одним кроком у відповідь на насильство, яке триває в регіоні. Це вже четверте розширення санкцій із лютого 2024 року. 

У листопаді 2002 року Канада внесла ХАМАС у список терористичних організацій. 

Канада також внесла у цей перелік Палестинський ісламський джихад, Хезболлу, Бригади мучеників Аль-Акси та інші групи, причетні до терористичних організацій. 

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