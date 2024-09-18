Канада розширила санкційний список членів ХАМАСу

Санкції стосуються одинадцяти осіб і двох організацій, які беруть участь у фінансовій мережі ХАМАС.

Канада запровадила додаткові санкції проти ХАМАСу. Як йдеться у МЗС Канади, йдеться про додатковий санкційний список, куди увійшли одинадцять осіб і дві організації, які беруть участь у фінансовій мережі ХАМАС.

Зазначається, що особи та організації, яких внесли у список, прямо чи опосередковано брали участь у сприянні, підтримці та наданні фінансування. Це у Канаді вважають "невід’ємною частиною планування та виконання нападів на Ізраїль, які почалися 7 жовтня 2023 року".

"Канада однозначно засуджує жорстокі терористичні атаки, здійснені ХАМАСом 7 жовтня 2023 року. Ці жахливі атаки включали вбивство, каліцтво та викрадення невинних цивільних осіб, у тому числі дітей", – йдеться у заяві.

Також у МЗС додали, що ці обмеження є ще одним кроком у відповідь на насильство, яке триває в регіоні. Це вже четверте розширення санкцій із лютого 2024 року.

У листопаді 2002 року Канада внесла ХАМАС у список терористичних організацій.

Канада також внесла у цей перелік Палестинський ісламський джихад, Хезболлу, Бригади мучеників Аль-Акси та інші групи, причетні до терористичних організацій.