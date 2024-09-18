“Необхідна відповідь”: Румунія закликає НАТО відреагувати на порушення Росією її повітряного простору

Раніше цього місяця російські безпілотники впали на території країн НАТО – Румунії та Латвії.

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив у середу, що НАТО має прийняти «надійну скоординовану» відповідь на інциденти, коли російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, потрапляють у повітряний простір альянсу, пише Reuters.

Держави на східному фланзі НАТО, міністри оборони яких зустрілися в Бухаресті в середу, неодноразово заявляли, що дії Росії в Чорноморському регіоні та за його межами викликають глибоке занепокоєння.

Раніше цього місяця країни НАТО Румунія та Латвія стали свідками падіння російських безпілотників, які порушили їхній повітряний простір, що спонукало до офіційних закликів вжити спільних заходів для протидії повітряним вторгненням Росії.

Минулого тижня Україна звинуватила Росію у використанні стратегічних бомбардувальників для удару по цивільному зерновому судну під час ракетної атаки у водах Чорного моря поблизу Румунії, що ще більше посилило напруженість між Москвою та військовим альянсом.

“Країни Бухарестської дев’ятки глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО”, – сказав Тілвар журналістам, маючи на увазі регіональне угруповання членів НАТО.

“Саме тому необхідна надійна, скоординована відповідь на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони”, – додав він.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО в жовтні потрібно буде розглянути питання про знищення безпілотників, які входять у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі в діях Росії", - додав Залевський.

Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км (400 миль), і протягом останнього року фрагменти російських безпілотників неодноразово потрапляли на її територію. Територія Румунії розташована поблизу українських портів на річці Дунай, які є частими російськими цілями.