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У Китаї під час нападу з ножем постраждав японський студент

Інцидент став останнім зі серії нападів з холодною зброєю у країні протягом останніх місяців.

У Китаї під час нападу з ножем постраждав японський студент
Фото: Фото з відкритих джерел

Японський студент отримав ножове поранення у китайському місті Шеньчжені дорогою до школи, пише Bloomberg.

Інцидент став останнім зі серії нападів з холодною зброєю у Китаї протягом останніх місяців.

Студента доставили до лікарні, його стан невідомий. Підозрюваного затримала китайська влада.

Напад, ймовірно, погіршить відносини між двома країнами та посилить занепокоєння серед японців у Китаї. У червні у місті Сучжоу з ножем напали на японку та її дитину. Також під час нападу загинув китайський водій автобуса.

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Чотири викладачі американських коледжів у Китаї також отримали поранення унаслідок різанини у червні. Пекін заявив, що це був одиничний інцидент і не вплине на зв’язки з Вашингтоном. 

Серія атак викликала реакцію в китайських соціальних мережах, деякі користувачі пов’язували інциденти з невдоволенням через економічний спад у країні.

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