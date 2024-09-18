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Столтенберг: вирішальним чинником війни для Росії є Китай

КНР стоїть на чолі осі підтримки агресора. 

Столтенберг: вирішальним чинником війни для Росії є Китай
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО
Фото: EPA/UPG

Російський керманич Путін об'єднує авторитарну вісь Китаю, Ірану і КНДР навколо свого вторгнення до України, і ставить Росію у все більшу залежність від КНР. Таку точку зору висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю The Times.

Він вважає, що Росія закладає своє майбутнє перед Китаєм. На думку Столтенберга, який в жовтні перестане бути генсеком Альянсу, на тлі війни в Україні Москва, Пекін і режим Кім Чен Ина стають все "більше і більше об'єднаними".

На чолі цього альянсу стає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і саме він є вирішальним фактором для Путіна, вважає Столтенберг. Однак Росію підтримують і інші згадані країни.

"Ми бачимо, як авторитарна влада все більше й більше об’єднується. Ми бачимо, як це чітко продемонстровано у війні, у війні Росії проти України, де всі вони надають значну взаємну підтримку", – сказав він.

Столтенберг підтвердив передачу росіянами Китаю підводних човнів і ракет.

"Китай є вирішальним чинником війни Росії проти України. Китай підтримує військову економіку Росії, і Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які вони використовують в Україні", – сказав він.

  • На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу. 
  • Від початку повномасштабного вторгнення Україна закликає Китай тиснути на Росію та допомогти в мирному врегулюванні війни. Однак Пекін не поспішає уривати зв'язків із Росією. Китай разом із Бразилією сформували власні мирні пропозиції, які не є прийнятними для України. 
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