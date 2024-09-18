Унаслідок повені у Центральній Європі загинула щонайменше 21 людина, збитки сягають мільярдів доларів

Словаччина, Угорщина та Хорватія перебувають у стані підвищеної готовності, негода може добратися до півдня Італії.

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок сильної повені, викликаної штормом “Борис” у Польщі, Чехії, Австрії та Румунії, повідомляють Euronews.

Reuters пише про 22 жертви негоди. Зокрема, Повінь забрала життя семи людей у Румунії, де вода спала після вихідних. Семеро загинули в Польщі, п'ятеро в Австрії і троє в Чехії. Десятки тисяч чеських і польських домогосподарств залишилися без світла і прісної води.

Найсильніша повінь, яка вразила Центральну Європу принаймні за два десятиліття, залишила руйнівний слід, поширюючи бруд і сміття в містах, руйнуючи мости, занурюючи у воду автомобілі. Збитки сягають мільярди доларів.

Словаччина, Угорщина та Хорватія перебувають у стані підвищеної готовності щодо ризику повені через підвищення рівня води. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Італія зараз також у небезпеці, особливо йдеться про регіони Емілія-Романья, Марке та Лаціо.

Сильно постраждали регіони вздовж чесько-польського кордону, багатьох жителів евакуювали.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що 13 500 людей залишили домівки, а понад 600 вдалося врятувати. Зараз загроза повеней у Чеській Республіці поступово зменшується. Кількість місць затоплення в країні зменшилася з понад 200 до трохи більше ніж 130. Водночас Південна Богемія все ще залишається під загрозою затоплення.

Села, що межують з річкою Дунай, також залишаються під загрозою затоплення, оскільки рівень води в річці продовжує зростати. У долинах Піелах і Камп в Австрії цілі села опинилися під водою.

Угорщина також побоюється, що річка Дунай вийде з берегів у столиці країни. Мер Будапешта попередив, що місто може зіткнутися з найсильнішою повінню за останні десять років.

Боротьба з повенями триває також і у Польщі. Місцеві жителі та бригади реагування на надзвичайні ситуації об’єднали зусилля, щоб убезпечити річки в одних районах та доставити воду та їжу евакуйованим людям в інших. Зокрема, береги річок у Вроцлаві укріплюють мішками з піском. Влада очікує, що вода досягне піку у місті у четвер.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський повідомив на кризовій нараді, що для ліквідації наслідків повені було забезпечено 2 мільярди злотих (521 мільйон доларів).