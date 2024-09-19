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Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися з Зеленським

Також є дані про можливу зустріч з Гарріс. 

Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися з Зеленським
Зеленський і Трамп у 2019 році
Фото: Радіо Свобода

Кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав, що наступної середи, можливо, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, який перебуватиме в Штатах і виступатиме на засіданні Ради безпеки ООН. Про це пише The Guardian.

На запитання репортера про те, чи зустрінеться Трамп з українським президентом, той сказав: "Можливо, так". Деталей він не навів.

Про поїздку Зеленського до Штатів і можливу зустріч із іншою кандидаткою в президенти, Камалою Гарріс, пише Bloomberg.

Володимир Зеленський має відвідати Генасамблею ООН, що проходитиме 24-30 вересня, і на її полях провести зустріч із американським колегою Джо Байденом. Йому він збирається презентувати так званий план перемоги – власне бачення і список потреб того, що потрібно для примусу Росії закінчити війну.

Уперше про цей план Зеленський повідомив у серпні, зараз він, за його словами, вже готовий. Деталей він не озвучує – першим про план має дізнатися Байден – але не приховує, що курська операція є одним з пунктів.

Успіх плану залежатиме від того, наскільки сильно його підтримають союзники. 

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