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Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців

В німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.

Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців
Фото: facebook/Посольство України у ФРН

Уряд Німеччини виділив додатково 50 мільйонів євро на лікування поранених українців, які постраждали унаслідок російської агресії.

Про це пише DW.

Як повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, від початку війни Росії проти України в німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.

У майбутньому уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН та місцевої влади. Наприклад, витрати на стаціонарне лікування поранених на війні оброблятимуться і оплачуватимуться без бюрократичних процедур Федеральною службою управління. 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.

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