ЗМІ: виробником пейджерів, які вибухнули у Лівані, є угорська компанія

Тайванська компанія Gold Apollo заявила, що авторизувала свій бренд на пейджерах AR-924, але їхнім оригінальним виробником була будапештська фірма BAC Consulting KFT.

Парамедики транспортують поранену особу до медичного центру Американського університету Бейрута після інциденту з використанням

Угорська компанія виготовила пейджери, які вибухнули в Лівані та Сирії, убивши щонайменше дев'ять осіб і поранивши тисячі членів угруповання "Хезболла".

Про це пишуть Euronews з посиланням на дані тайванської компанії, під маркою якої випускалися пристрої.

Сьогодні компанія Gold Apollo заявила, що авторизувала свій бренд на пейджерах AR-924, але їхнім оригінальним виробником була будапештська фірма BAC Consulting KFT.

Вчора у Лівані та Сирії майже одночасно вибухнули пейджери, які використовували бойовики "Хезболла". Загинуло щонайменше дев'ять осіб, зокрема восьмирічна дівчинка. Поранення отримали майже 2750 осіб. За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса Абіада, щонайменше 200 з них перебувають у критичному стані. Інші здебільшого отримали травми обличчя та рук, а деяким довелося ампутувати кінцівки.

За даними джерел Reuters, серед жертв є сини високопосадовців “Хезболли”, одним із убитих був син члена ліванського парламенту, члена “Хезболли”, Алі Аммара.

Відомо, що пейджери були з нової партії, яку “Хезболла” отримала останніми днями. Представник організації сказав, що сотні бійців мали такі пристрої, припустивши, що зловмисне програмне забезпечення могло спричинити нагрівання та вибухи пристроїв.

“Хезболла” пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів. Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".

Державний департамент США заявив, що занадто рано говорити про те, як вибухи пейджерів у Лівані можуть вплинути на припинення вогню у Смузі Гази.