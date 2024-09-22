Зеленський: якщо Байден відхилить план перемоги, Україна продовжить знову жити за планом "Б"

"Реалізація нашого плану залежить лише від нас та наших партнерів", - наголосив Зеленський.

План перемоги передбачає швидке посилення України, що змусить Росію піти на переговори. Якщо ж США цей план не підтримають, наша держава продовжить жити за планом "Б".

Про це в інтерв'ю The New Yorker сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що раніше казав про те, що "сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів".

"А тепер виклав усе на папері з конкретними аргументами та конкретними кроками щодо зміцнення України у жовтні, листопаді та грудні та забезпечення дипломатичного закінчення війни. Різниця цього разу буде в тому, що Путін усвідомлює глибину цього плану та відданість наших партнерів зміцненню нас, і він усвідомлює важливий факт: якщо він не готовий закінчити цю війну чесним і справедливим способом, а натомість хоче продовжувати намагатися знищити нас, то посилена Україна не дозволить йому це зробити", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що продовження посилення України "значно послабить Росію, що ставить під загрозу власну позицію Путіна".

Якщо лідер США Джо Байден відхилить план перемоги від Києва, то Зеленський зауважив, що "ми роками живемо за планом Б". а відмова Байдена означатиме затягування війни і велику кількість жертв.

"План А був запропонований до повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій та превентивного посилення України різними видами зброї. Я сказав нашим партнерам: якщо Україна буде дуже сильною, нічого не станеться. Вони не послухали", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз пропонує "новий план А" і він означає, що Україна "змінює поточний курс".

"Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягнулася, якщо ви не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами своїх людей, забравши в процесі ще більше життів українців, ми пропонуємо вам план зміцнення України. Це не фантазія і не наукова фантастика, і що важливо, він не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху. Швидше за все, в плані викладено те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії", - додав Президент України.

Він додав, що "якщо дипломатія – це бажання обох сторін, то перш ніж дипломатія зможе бути ефективною, реалізація нашого плану залежить лише від нас та наших партнерів".

Щодо Байдена, то Зеленський сказав, що він "зробив потужний, історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, дію, яка підштовхнула наших інших партнерів зробити те саме"