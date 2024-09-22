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МЗС засудило зустріч Лукашенка із гауляйтером Донеччини

Міністерство зазначило, що дії Лукашенка матимуть негативні наслідки для відносин між обома державами. 

МЗС засудило зустріч Лукашенка із гауляйтером Донеччини
зустріч Олександра Лукашенка і Дениса Пушиліна
Фото: скриншот відео

Міністерство закордонних справ України засудило зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із представником окупаційної влади Донеччини гауляйтером Денисом Пушиліним.

Як ідеться на сайті МЗС, ця зустріч є "ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь".

"Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо «принципів» співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави", - наголосили у міністерстві.

Українське відомство звернулося до білоруського народу із закликом "усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його «теплі почуття» до «братнього українського народу» звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами".

Також МЗС заявило що дії Лукашенка не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для відносин між обома державами.

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