МЗС засудило зустріч Лукашенка із гауляйтером Донеччини

Міністерство закордонних справ України засудило зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із представником окупаційної влади Донеччини гауляйтером Денисом Пушиліним.

Як ідеться на сайті МЗС, ця зустріч є "ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь".

"Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо «принципів» співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави", - наголосили у міністерстві.

Українське відомство звернулося до білоруського народу із закликом "усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його «теплі почуття» до «братнього українського народу» звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами".

Також МЗС заявило що дії Лукашенка не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для відносин між обома державами.