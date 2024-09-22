Сили оборони за тиждень ліквідували майже 9 тисяч окупантів

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.
Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Втрати ворога за тиждень, з 15 по 22 вересня:
- 8620 окупантів,
- 1278 одиниць озброєння та військової техніки
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 88 танків
- 159 бойових броньованих машин
- 224 артилерійських системи
- 9 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 339 одиниць автотехніки
- 60 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше три ворожих ракети та 394 БпЛА ОТР.
Як повідомлялося, за минулу добу бійці ЗСУ знищили 22 ворожі танки та ліквідували 1500 росіян.