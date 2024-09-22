Сили оборони за тиждень ліквідували майже 9 тисяч окупантів

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За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Втрати ворога за тиждень, з 15 по 22 вересня:

8620 окупантів,

1278 одиниць озброєння та військової техніки

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

88 танків

159 бойових броньованих машин

224 артилерійських системи

9 РСЗВ

2 установки ППО

339 одиниць автотехніки

60 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше три ворожих ракети та 394 БпЛА ОТР.

Як повідомлялося, за минулу добу бійці ЗСУ знищили 22 ворожі танки та ліквідували 1500 росіян.