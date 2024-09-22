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Сили оборони за тиждень ліквідували майже 9 тисяч окупантів

Сили оборони за тиждень ліквідували майже 9 тисяч окупантів

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Втрати ворога за тиждень, з 15 по 22 вересня:

  •  8620 окупантів, 
  •  1278 одиниць озброєння та військової техніки

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 88 танків
  • 159 бойових броньованих машин
  • 224 артилерійських системи
  • 9 РСЗВ
  • 2 установки ППО
  • 339 одиниць автотехніки
  • 60 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше три ворожих ракети та 394 БпЛА ОТР.

Як повідомлялося, за минулу добу бійці ЗСУ знищили 22 ворожі танки та ліквідували 1500 росіян

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