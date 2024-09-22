Головне за ніч та ранок неділі, 22 вересня: наслідки удару по Харкову, 163 боєзіткнень, події в Курській області

Нічна повітряна атака, 163 бойових зіткнення, бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Кількість поранених унаслідок нічного авіаудару ворожих військ по Шевченківському району Харкова зросла до 21.

Армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку спального району міста, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждала 21 особа, із них 3 дитини (хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчинка 8 років). Двоє (хлопець 17 років та жінка 39 років) — у важкому стані. Інші — стан середньої тяжкості", — повідомив Синєгубов. Госпіталізовано 8 людей.

"Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль", — зазначив Синєгубов.

"У ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", — додають у повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали по власній території 26 авіаударів 33 КАБами.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1500 окупантів і 22 ворожі танки. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали 642420.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на неділю, 22 вересня, РФ атакувала БпЛА енергооб'єкт у Полтавській області. Через це без світла залишилися майже 90 споживачів, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів", — зазначив начальник ОВА.

Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

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