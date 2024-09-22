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​​Росія втратила 30 тисяч тонн снарядів у Торопці, це - її запас на 2-3 місяці війни в Україні, - розвідка Естонії

"Було підірвано 30 тис. тонн вибухонебезпечних предметів, що становить 750 тис. снарядів".

​​Росія втратила 30 тисяч тонн снарядів у Торопці, це - її запас на 2-3 місяці війни в Україні, - розвідка Естонії
У роійському місті Торопець горить склад боєприпасів
Фото: Telegram

Росія втратила 750 тисяч одиниць боєприпасів унаслідок удару по складу в місті Торопець Тверської області, що позначиться на ситуації на фронті найближчим часом.

Про це повідомляється на сайті Естонської громадської телерадіомовної компанії (ERR) із посиланням на главу розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

"Було підірвано 30 тис. тонн вибухонебезпечних предметів, що становить 750 тис. снарядів. Якщо взяти середню швидкість бою, то РФ випускала 10 тис. снарядів на тиждень. Тож це - запас боєприпасів на два-три місяці... і ми побачимо вплив цих втрат на фронт найближчими тижнями", - сказав Ківісельг.

Говорячи про події в Україні за минулий тиждень, він зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на землі.

"РФ все ще має бажання захопити Луганську і Донецьку області... Попри те, що відбувається в Курській області, Росія не вивела війська з Покровського напрямку, і найближчими тижнями там не очікується жодних серйозних змін", - сказав він.

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