У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України

Нині наша держава проводить найбільшу ремонтну кампанію.

Міненерго: із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України
пошкоджена енергетична інфраструктура України
Фото: ua-energy.org

Понад тисячу ударів завдала Росія по об'єктах енергетики України, починаючи з жовтня 2022 року.

Про це в етері телемаратону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад 1000 ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. І звісно це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Проте сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично ми зосереджені на тому, щоби максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - розповів посадовець.

За словами Колісника, українська сторона взаємодіє із партнерами, аби отримати необхідне обладнання. 

"Міжнародна допомога досить зосереджена на будівництві нової генеруючої потужності, розподіленої генерації в кожному населеному пункті. Це когенераційні установки, це мобільні установки з генерації теплової енергії, електричної енергії...", - зазнчив заступник міністра енергетики.

Колісник додав, що інформацію української розвідки про можливі удари Росії по критичній ядерній інфраструктурі перед зимою передали партнерам і МАГАТЕ.

  • Голова Держатомрегулювання Олег Коріков направив листа керівництву ЄС і партнерам через загрозу нових ударів Росії по українській енергетиці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies