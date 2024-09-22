Міненерго: із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України

Понад тисячу ударів завдала Росія по об'єктах енергетики України, починаючи з жовтня 2022 року.

Про це в етері телемаратону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад 1000 ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. І звісно це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Проте сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично ми зосереджені на тому, щоби максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - розповів посадовець.

За словами Колісника, українська сторона взаємодіє із партнерами, аби отримати необхідне обладнання.

"Міжнародна допомога досить зосереджена на будівництві нової генеруючої потужності, розподіленої генерації в кожному населеному пункті. Це когенераційні установки, це мобільні установки з генерації теплової енергії, електричної енергії...", - зазнчив заступник міністра енергетики.

Колісник додав, що інформацію української розвідки про можливі удари Росії по критичній ядерній інфраструктурі перед зимою передали партнерам і МАГАТЕ.