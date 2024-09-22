Він поранив двох людей і втік.

Поліція Київщини затримали зловмисника, який 22 вересня влаштував стрілянину в магазині на Обухівщині.

За інформацією правоохоронців, невідомий поранив продавчиню, власника закладу і втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медиків, встановили, особу зловмисника і розпочали операцію із затримання.

Зловмисник - 36-річний, раніше судимий житель. Поліцейські оперативно його затримали.

Слідчі розпочали кримінальне провадження у справі про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує позбавлення волі до семи років.