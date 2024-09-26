США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів

У пакет увійшли ракети"повітря-земля", боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 66-го пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Його надають, щоб "забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб".

У пакет входять:

Ракети повітря-земля;

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

Ракети до ПТРК TOW

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

M1117 Armored Security Vehicles;

Протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

Легкі тактичні автомобілі;

Броньовані мостові системи;

Стрілецька зброя;

Патрульні катери;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, логістика.

Це шістдесят шостий транш обладнання від адміністрації Байдена, його нададуть із запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні.