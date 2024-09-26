США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 66-го пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Його надають, щоб "забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб".
У пакет входять:
- Ракети повітря-земля;
- Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- Ракети до ПТРК TOW
- Протитанкові системи Javelin і AT-4;
- M1117 Armored Security Vehicles;
- Протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- Легкі тактичні автомобілі;
- Броньовані мостові системи;
- Стрілецька зброя;
- Патрульні катери;
- Підривне обладнання та боєприпаси;
- Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, логістика.
Це шістдесят шостий транш обладнання від адміністрації Байдена, його нададуть із запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні.
- Вчора Reuters писали про те, що США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 млрд доларів під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
- В Пентагону залишилося понад 5 мільярдів доларів із 61 мільярда фінансування України, яке президент Джо Байден підписав у квітні і яке може закінчитися наприкінці цього місяця.
- Агенція Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України – PDA (President Drawdown Authority, приблизний переклад "повноваження президента щодо скорочення чисельності").