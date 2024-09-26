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США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів

У пакет увійшли ракети"повітря-земля", боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів
Фото: Пресслужба Пентагону

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 66-го пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів. 

Про це йдеться у повідомленні Пентагону. 

Його надають, щоб "забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб". 

У пакет входять: 

  • Ракети повітря-земля;
  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • Ракети до ПТРК TOW
  • Протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • M1117 Armored Security Vehicles;
  • Протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • Легкі тактичні автомобілі;
  • Броньовані мостові системи;
  • Стрілецька зброя;
  • Патрульні катери;
  • Підривне обладнання та боєприпаси;
  • Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, логістика. 

Це шістдесят шостий транш обладнання від адміністрації Байдена, його нададуть із запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні.

  • Вчора Reuters писали про те, що США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 млрд доларів під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
  • В Пентагону залишилося понад 5 мільярдів доларів із 61 мільярда фінансування України, яке президент Джо Байден підписав у квітні і яке може закінчитися наприкінці цього місяця. 
  • Агенція Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України – PDA (President Drawdown Authority, приблизний переклад "повноваження президента щодо скорочення чисельності").
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